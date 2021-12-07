В Дании среди посетителей концерта десятки людей заразились Омикроном

В Дании произошла вспышка штамма COVID-19 Омикрон – среди 1,5 тысяч участников концерта зафиксировано более 10 случаев. Всего, по данным на 6 декабря, в стране уже подтвержден 261 зараженный новым вариантом коронавируса.

Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные датского Института общественного здоровья. Накануне было известно о 183 заболеваниях.

Первые случаи Омикрона в Дании подтвердили 28 ноября. Его обнаружили у двух человек, которые вернулись из Южной Африки, где впервые выявили этот штамм.

Также более десятка человек заразились после концерта в Ольборге 27 ноября, на котором было 1,5 тысячи зрителей.

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За все время пандемии в Дании, население которой составляет 5,8 млн человек, зафиксировано более 516 тысяч заражений (+7,1 тысяча за последние сутки). Из них 450 тысяч выздоровели и 2,9 тысяч скончались (+10 за последние сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Великобритании допустили, что новый штамм COVID-19 Омикрон может быть более заразительным из-за распространения по воздуху. Однако достоверность исследования является низкой.