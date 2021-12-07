Жительница Донецка о COVID-катастрофе в городе: нас держат, как в концлагере, в моргах уже очереди

На оккупированной территории Донбасса складывается крайне тяжелая ситуация с коронавирусом. Люди не могут получить медицинскую помощь, в моргах образовались очереди из-за того, что резко выросло число смертей, жизнь в Донецке его жители сравнивают с концлагерем.

Как рассказала OBOZREVATEL пенсионерка из Донецка Ольга Кузьминична, которая сама перенесла коронавирус, мест в городских больницах практически нет и получить медицинскую помощь больным COVID-19 крайне сложно. Кроме того, в медучреждениях не хватает медперсонала, а цены на погребальные услуги взлетели вверх.

Женщина рассказала, что болела коронавирусом очень тяжело. Ее дочь, которая осталась на подконтрольной Украине территории, приехать к матери не смогла. Ее просто не пропустили оккупанты. а для того, чтобы объезжать территорию через Россию – не хватило денег.

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Недавно же от коронавирусной болезни скончался ее пожилой сосед.

"Он пролежал больной дома две недели, сатурация была ниже 80. Но ему даже скорую не могли вызвать. Говорили, что все заняты. Лечили тем, что назначал врач. А та даже ни разу не осмотрела его, а он сам в поликлинику уже не мог идти, слабый был", – рассказала Ольга Кузьминична.

По словам пенсионерки выросли в Донецке и цены на ритуальные услуги, а также священников.

"Нас тут как в концлагере держат. Ни выехать, ни въехать, ни лекарства передать, ни деньги, ничего нельзя. И получить медпомощь тоже. Вон, видели, как тела умерших людей в больнице №3 складывали на полу. В моргах уже очереди", – сказала пенсионерка.

Жители Донецка рассказали, что не верят статистике оккупантов и сообщениям о снижении числа инфицированных в регионе. По их словам, болеют многие, среди них и дети. Но при этом переводить на дистанционное обучение школы не спешат.

"Родителей просят не брать COVID-справки, чтобы учебные заведения не закрыли на карантин. У нас два дня дети поучились и трое заболели. Никакого карантина или самоизоляции, учеба продолжается. Потом мальчик оказался в реанимации. Но учителей это не волнует", – пожаловалась мама школьника Валентина.

При этом жители оккупированного Донбасса не хотят делать прививки российскими ковид-вакцинами. Сейчас для них доступен только препарат сомнительного качества Sputnik Lite, которым сами россияне прививаться не хотят.

"Кто может, едет на подконтрольную территорию и там вакцинируется. Другие – в Европу. Есть и такие, кто в РФ прививаются Sputnik V", – рассказал журналистам студент одного из медвузов

Он же добавил, что еще в начале октября люди часто выезжали за КПП, где могли в ближайших поликлиниках, на подконтрольной Украине территории, сделать прививки от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ.

"Теперь же людей лишили этой возможности, выезд из "республик" разрешен только в исключительных случаях", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 декабря у 4478 жителей Украины диагностировали COVID-19, в частности у 52 медицинских работников и 429 детей. Болезнь унесла жизни 239 человек, еще 9082 выздоровели.