В США создали жевательную резинку, нейтрализующую COVID-19: исследователи рассказали о результатах

В Соединенных Штатах Америки ученые провели исследование и выяснили, что жевательная резинка с добавлением растительного белка может нейтрализовать COVID-19 и, следовательно, снижать вирусную нагрузку в слюне и сдерживать распространение вируса.

Доктор Генри Даниэлем из Школы стоматологической медицины Пенна и ученые из Медицинской школы Перельмана и Школы ветеринарной медицины, а также из Института Вистар и Фраунгофера доказали, что создание такой жвачки недорогостоящее, но оно может быть очень эффективным средством по сдерживанию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Penn Today.

По словам ученых, вирус рециркулируется в слюнных железах, и когда инфицированный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может заразить окружающих. Чтобы протестировать жевательную резинку, команда специалистов вырастила нейтрализующий белок в растениях в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку преодолевать барьеры слизистой оболочки и облегчает связывание.

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Инкубируя образцы, полученные из мазков из носоглотки от COVID-положительных пациентов, они показали, что присутствующий в жвачке растительный белок может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2. После этого команда исследовала образцы слюны пациентов с COVID-19 и обнаружила, что уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их практически невозможно обнаружить.

В настоящее время исследовательская группа работает над получением разрешения на проведение клинических испытаний, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях, инфицированных SARS-CoV-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 5 декабря, в мире обнаружено 4285 новых летальных исходов от коронавируса. На первом месте по количеству смертей оказалась Россия – 1206 человек, на втором – Украина – 278 умерших.

Напомним, COVID-19 занял третье место, после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди причин смертности украинцев. Окончательные оценки смертности можно будет дать только после завершения пандемии. Согласно прогнозам Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН, к концу ХХІ века население Украины сократится до 22 миллионов, и пока не видно путей остановить этот процесс.

Ранее глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что Украина в нынешнюю волну COVID-19 теряет больше людей, чем Россия, США и Индия вместе взятые. Он считает, что к таким последствиям привела плохая подготовка власти к волне коронавируса и провал кампании по вакцинации населения.