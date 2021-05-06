Хроника коронавируса на 6 мая: за сутки скончались 14 тысяч человек
По состоянию на четверг, 6 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 155,8 млн человек. За минувший день выявили 834 653 новых инфицированных, умерли еще 14 170. Всего от болезни скончались более 3,2 млн пациентов.
При этом выздоровели более 133,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 412 тыс., Бразилии – 75 тыс. и США – 46 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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