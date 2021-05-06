Хроника коронавируса на 6 мая: за сутки скончались 14 тысяч человек

По состоянию на четверг, 6 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 155,8 млн человек. За минувший день выявили 834 653 новых инфицированных, умерли еще 14 170. Всего от болезни скончались более 3,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 133,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 412 тыс., Бразилии – 75 тыс. и США – 46 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 090 986 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 45 077 человек, в то же время 1 697 358 ее побороли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 24 августа прививки против коронавируса должно получить большинство граждан государства.

Главы министерств туризма стран G20 поддержат введение паспортов вакцинации от коронавируса со второй половины июня 2021 года.