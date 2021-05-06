Хроника коронавируса на 6 мая: за сутки скончались 14 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на четверг, 6 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 155,8 млн человек. За минувший день выявили 834 653 новых инфицированных, умерли еще 14 170. Всего от болезни скончались более 3,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 133,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 412 тыс., Бразилии – 75 тыс. и США – 46 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 5 мая:

  • Во Франции более чем 2000 иностранных работников, оказавшихся на передовой борьбы с пандемией, получили гражданство по ускоренной процедуре.

  • В Минздраве сообщили, что в Украине продолжаются прививки вакциной Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Ею в первую очередь прививают персонал и жителей домов престарелых, а также работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

  • Мюнхенская конференция по безопасности, которую в этом году хотели провести в очном режиме, состоится в ограниченном онлайн-формате из-за пандемии.

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