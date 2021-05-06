Степанов провел переговоры о новых поставках в Украину с крупнейшим производителем вакцин в мире

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Министр здравоохранения Максим Степанов

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов 6 мая провел переговоры с Сайрусом Пунаваллом – владельцем Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире.

Эта компания производит и вакцины против COVID-19 (NovaVax и AstraZeneca/CoviShield). Во время встречи речь шла о возможности увеличения поставок этих препаратов для Украины. Об этом Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

Министр напомнил, что уже в июле-августе страна ожидает первые поставки вакцины NovaVax – всего, согласно условиям контракта, Украина должна получить 10 млн доз.

Степанов обсудил возможность увеличения этой цифры до 15 млн за год, а также увеличение количества доз в первой партии – с 2 до 4 млн.

Встреча министра и владельца Serum Institute

Что касается вакцины AstraZeneca/CoviShield, то 1,5 млн доз должны были прибыть в страну еще до 31 марта, но индийское правительство не дает разрешение на экспорт препарата.

"В заложниках такой ситуации, когда вакцины оплаченные, но вывезти их нельзя, находятся и другие страны, в частности Великобритания.

Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы разблокировать поставки вакцин. Я написал ряд писем индийскому правительству", – отметил Степанов.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль несколько раз обращался к своему индийскому коллеге с просьбой дать разрешение на экспорт вакцин.

"Надеемся, что ситуация образуется в ближайшее время", – подытожил министр.

Переговоры министра
Скриншот

Напомним:

  • всего с начала вакцинации было привито 783 812 украинцев.

  • За 5 мая прививку от коронавируса сделали24 494 человека. Больше всего доз использовали в Киеве – 5608.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сертификаты вакцинации против коронавируса могут быть запущены в Украине до 1 июля 2021 года.

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