В Украине сделали более 24 тысяч прививок за сутки: 419 человек вакцинированы полностью

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 5 мая, прививку от коронавируса сделали 24 494 человека. Больше всего человек вакцинировали в Киеве – 5608.

Меньше всего украинцев вакцинировали в Полтавской – 76 и Волынской областях – 196. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Больше всего человек вакцинировали в Киеве – 5608, Днепропетровской области – 2604 и Киевской области – 1886.

Всего с начала вакцинации было привито 783 812 украинцев. Из них получили одну дозу 783 810 человек, завершили вакцинацию – 419 человек. Из них два человека получили одну дозу за рубежом.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 622 случая / 5608 прививок;

  • Винницкая область – 147 случаев / 1096 прививок;

  • Волынская область – 161 случай / 196 прививок;

  • Днепропетровская область – 543 случая / 2604 прививки;

  • Донецкая область – 599 случаев / 1389 прививок;

  • Житомирская область – 107 случаев / 442 прививки;

  • Закарпатская – 72 случая / 408 прививок;

  • Запорожская область – 357 случаев / 1080 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 51 случай / 401 прививка;

  • Киевская область – 126 случаев / 1886 прививок;

  • Кировоградская область – 42 случая / 442 прививки;

  • Луганская область – 237 случаев / 493 прививки;

  • Львовская область – 166 случаев / 1610 прививок;

  • Николаевская область – 210 случаев / 869 прививок;

  • Одесская область – 329 случаев / 1038 прививок;

  • Полтавская область – 395 случаев / 76 прививок;

  • Ривненская область – 403 случая / 551 прививка;

  • Сумская область – 139 случаев / 562 прививки;

  • Тернопольская область – 101 случай / 419 прививок;

  • Харьковская область – 544 случая / 431 прививка;

  • Херсонская область – 125 случаев / 460 прививок;

  • Хмельницкая область – 166 случаев / 978 прививок;

  • Черкасская область – 297 случаев / 597 прививок;

  • Черновицкая область – 74 случая / 313 прививок;

  • Черниговская область – 25 случаев / 545 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине граждане начинают менять отношение к вакцинации против коронавируса. Одной из причин этого послужило появление доз вакцин, которые украинцы считают более подходящими для прививки.

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