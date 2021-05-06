Названа лучшая вакцина от коронавируса в мире
Вакцину американской компании Moderna признали лучшим в мире препаратом для прививок от коронавируса.
Такое решение приняли ученые-члены Всемирного конгресса вакцин 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), который состоялся онлайн в среду, 5 мая, в Вашингтоне, передает ТАСС.
Препарат Moderna победил сразу в двух номинациях – "Лучшая вакцина от COVID" и "Лучшая новая технология/платформа для вакцины". Также на конгрессе высоко оценили вакцину, разработанную американской компанией Pfizer совместно с германским партнером BioNTech.
Отмечается, что в шорт-лист номинации за лучшую COVID-вакцину попал препарат производства британско-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а также российский "Спутник V".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине граждане начинают менять отношение к вакцинации против коронавируса. Одной из причин этому послужило появление доз вакцин, которые украинцы считают более подходящими для прививки.
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