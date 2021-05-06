В Украине выросло количество больных и летальных случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро четверга, 6 мая, в Украине официально подтверждены 2 097 024случая коронавирусной инфекции. Из них 6 038 – обнаружены за прошедшие сутки, что в два раза больше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умер уже 45 451 человек (+374 за сутки), а 1 711 709 пациентов (+14 351 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ривненской (403) областях.

Проведено тестирований за сутки – 72 373 (в частности методом ПЦР – 36 945, методом ИФА – 12 460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 968).

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине граждане начинают менять отношение к вакцинации против коронавируса. Одной из причин этому послужило появление доз вакцин, которые украинцы считают более подходящими для прививки.