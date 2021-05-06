В Украине еще две области вывели из 'красной' зоны

С пятницы, 7 мая, ограничения "красной" зоны карантина отменят на территории Запорожской и Полтавской областей. Они перейдут в "желтую" зону.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Желтая" зона предусматривает такие запреты:

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

оставлять места самоизоляции;

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью свыше 50%;

посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;

посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.

Зато в таких регионах разрешена работа:

кафе, баров и ресторанов с 07:00 до 24:00;

театров и кинотеатров при условии наполнения залов не более чем на 50%;

магазинов и рынков;

фитнес-залов с наполненностью один человек на 10 кв. м;

бассейнов, при условии использования одной дорожки не более 4 посетителями.

Напомним, с 6 мая Харьковская, Хмельницкая и Черниговская область вышли из "красной" карантинной зоны. Два региона перевели в "желтую" зону, а один – в "оранжевую".

С 5 мая сразу из "красной" в "желтую" карантинную зону перешла Житомирщина. С 22 апреля из "красной" в "желтую" зону переместилась Черновицкая область. Позже ослабление было введено на Одесщине – она также превратилась из "красной" в "желтую" 25 апреля.

Во Львове "желтая" зона начала действовать с 26 апреля, впрочем власть таки сохранила там ряд запретов. В Киеве строгий локдаун закончился 1 мая – город также перешел на "желтый" уровень.

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