В Украине еще две области вывели из "красной" зоны
С пятницы, 7 мая, ограничения "красной" зоны карантина отменят на территории Запорожской и Полтавской областей. Они перейдут в "желтую" зону.
Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Желтая" зона предусматривает такие запреты:
выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;
оставлять места самоизоляции;
проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью свыше 50%;
посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;
посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.
Зато в таких регионах разрешена работа:
кафе, баров и ресторанов с 07:00 до 24:00;
театров и кинотеатров при условии наполнения залов не более чем на 50%;
магазинов и рынков;
фитнес-залов с наполненностью один человек на 10 кв. м;
бассейнов, при условии использования одной дорожки не более 4 посетителями.
Напомним, с 6 мая Харьковская, Хмельницкая и Черниговская область вышли из "красной" карантинной зоны. Два региона перевели в "желтую" зону, а один – в "оранжевую".
С 5 мая сразу из "красной" в "желтую" карантинную зону перешла Житомирщина. С 22 апреля из "красной" в "желтую" зону переместилась Черновицкая область. Позже ослабление было введено на Одесщине – она также превратилась из "красной" в "желтую" 25 апреля.
Во Львове "желтая" зона начала действовать с 26 апреля, впрочем власть таки сохранила там ряд запретов. В Киеве строгий локдаун закончился 1 мая – город также перешел на "желтый" уровень.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые спрогнозировали, когда Украина и другие страны могут победить коронавирус. Все зависит от того, как быстро будет сформирован коллективный иммунитет.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.