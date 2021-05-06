Ученые спрогнозировали, когда Украина и другие страны могут победить коронавирус

Украина может преодолеть коронавирусную болезнь только в 2023 году, когда будет сформирован коллективный иммунитет. Однако все может измениться в зависимости от скорости процесса вакцинации.

Об этом идет речь в исследовании, которое провели ученые из Киевского политехнического института и Института эпидемиологии и инфекционных болезней. Оно базируется на недавнем докладе McKinsey&Company, где сказано, что главным средством в борьбе с пандемией COVID-19 является массовая вакцинация населения

Все страны мира были сгруппированы в пять кластеров в соответствии с тем, какая у них наблюдается ситуация с заболеваемостью и темпы иммунизации против коронавируса. Украина попала в кластер №4.

Государства были распределены следующим образом:

Первый кластер – США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты – это страны, где средний уровень прививания населения превышает 60%. Эти государства по прогнозу приблизятся к коллективному иммунитету уже в конце второго – в начале третьего квартала 2021 года.

Второй кластер – большинство стран Западной Европы и Канада. Они могут сформировать коллективный иммунитет ближе к концу 2021 года.

Третий кластер – Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. Здесь уровень прививания пока не превышает 20%, а заболеваемость растет. Коллективный иммунитет должен сформироваться ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер – Украина, Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и другие страны. Средний показатель вакцинированного населения – 4,5%, в Украине – 1,8%. Если такие темпы иммунизации наблюдаться и в дальнейшем, иммунитет у населения появится не раньше, чем в 2023 году.

Пятый кластер – Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии. В этих странах низкие уровни заболеваемости, и при этом и не очень быстрые темпы вакцинации. Преодоление пандемии здесь прогнозируют на конец 2022 – начало 2023 года.

Украине из-за нехватки вакцин и неполного соблюдения мер карантина грозит затяжное формирование коллективного иммунитета преимущественно за счет естественного заражения со значительными потерями населения.

Что рекомендуют ученые:

соблюдать все противоэпидемические меры;

минимальный интервал между первой и второй дозами должен составлять четыре недели. В Украине же применяется максимальный интервал – 12 недель, что может снижать ожидаемую эффективность прививки;

при наличии достаточного количества вакцины – оперативно расширить доступ к вакцинации всем желающим;

пересмотреть подходы к вакцинации переболевших, уменьшив ее до одной дозы по типу бустерной (усиливающей) для повышения иммунитета против COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 5 мая, прививки от коронавируса сделали 24 494 человека. Больше всего людей вакцинировали в Киеве – 5 608.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готовится внедрить так называемые паспорта вакцинации, подтверждающие прививку от коронавируса для поездок за границу.