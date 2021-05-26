Хроника коронавируса на 26 мая: за сутки умерли более 12 тысяч зараженных
По состоянию на среду, 26 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 168,5 млн человек. За минувший день выявили 522 460 новых инфицированных, умерли еще 12 069. Всего болезнь унесла жизни почти 3,5 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 150 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 208 тыс., Бразилии – 74 тыс. и Аргентине – 24 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине официально подтверждено 2 186 463 заражения, из которых 49 685 – это летальные случаи и 1 975 064 – выздоровления, поэтому активными больными остаются 161 714 граждан.
В Украине все области перешли в "желтую" зону карантина. По данным Министерства здравоохранения, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться новый вирус, который потенциально станет более смертоносным, чем COVID-19.
В Великобритании от инсультаумер 81-летний Уильям Шекспир – первый мужчина и второй человек в мире, получивший вакцину против коронавируса.
Хорватия планирует открыться для туристов еще до 1 июля, то есть до введения COVID-паспортов в ЕС. Предполагается, что туристам нужно будет иметь документ о прививке, негативный результат теста или сертификат о выздоровлении.
В Польше 1 июля запустят лотерею, в которой смогут поучаствовать привитые граждане или те, кто собирается пройти вакцинацию от COVID-19. Среди призов – гибридные автомобили и деньги.
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