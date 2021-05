Умер британец Уильям Шекспир, который первым среди мужчин получил прививку от COVID-19

В Великобритании умер 81-летний Уильям Шекспир – первый мужчина и второй человек в мире, получивший вакцину против коронавируса. Он скончался в больнице в результате инсульта.

Как пишет ВВС, британец получил первую дозу вакцины в декабре 2020 года, в университетской больнице Ковентри, вскоре после 91-летней Маргарет Кинан – первого привившегося против COVID-19 человека.

У Шекспира осталась жена, двое взрослых сыновей и внуки. Мужчина работал в Rolls-Royce и 20 лет был главой приходского совета в Аллесли.

По словам 53-летней жены Уильяма Джой, он гордился тем, что стал одним из первых людей, принявших вакцину.

"Билл был так благодарен за эту возможность. Это было то, чем он очень гордился – ему нравилось видеть освещение в СМИ и те положительные перемены, которые он смог внести в жизни стольких людей. Он часто говорил с людьми об этом и всегда призывал всех сделать прививку", – сказала Джой.

Отмечается, что Уильям также был талантливым фотографом, увлекался музыкой, особенно джазом. Он регулярно посещал концерты, где фотографировал музыкантов.

"Билл любил встречаться с людьми и помогать им любым возможным способом. Прежде всего он был прекрасным мужем, отцом и дедом, которого внуки прозвали Pop Pops. Он оставил огромный след в жизни всех, кто его знал, и нам будет очень его не хватать", – добавила Джой.

