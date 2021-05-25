В Польше решили в лотерее для вакцинированных от COVID-19 разыграть автомобили

В Польше 1 июля запустят лотерею, в которой смогут поучаствовать привитые граждане или те, кто собирается пройти вакцинацию от COVID-19. Среди призов – гибридные автомобили и деньги.

О таком методе популяризации прививок сообщил глава канцелярии премьер-министра, полномочный представитель правительства по вакцинации Михал Дворчик, передает TVN24. Власти Польши считают, что лотерея сможет ускорить темпы иммунизации населения.

В лотерее Totalizator Sportowy у каждого участника будет четыре шанса на выигрыш. Призы, как сказал чиновник, "будут привлекательными"

Так, каждый 2-тысячный вакцинированный получит 500 злотых ($140) как гарантированный приз. Каждую неделю будут разыгрываться 50 000 злотых ($14 000) и различные материальные призы, такие как электрические скутеры, топливо, страховые ваучеры.

Каждый месяц будут разыгрываться два приза в размере 100 000 злотых ($28 000) плюс гибридный автомобиль, а в двух финальных розыгрышах – машина и два чека по 1 миллиону злотых ($280 тысяч).

Дворчик подчеркнул, что пока известны только предварительные условия лотереи. Более детально об инициативе он пообещал рассказать за две недели.

"На все эти мероприятия мы потратим 140 млн злотых, в первую очередь за счет средств самоуправлений. Это большие деньги. Но это деньги, которые призваны помочь нам справиться с пандемией как можно скорее, как можно скорее провести вакцинацию большей части населения, потому что это единственный способ победить коронавирус", – сказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с начала пандемии как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами за счет роста спроса на вакцины от коронавируса.