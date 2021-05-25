Все области Украины стали "желтыми": Минздрав обновил зоны карантина

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Все области Украины стали 'желтыми': Минздрав обновил зоны карантина

В Украине по состоянию на 25 мая все области перешли в "желтую" зону карантина. По данным Министерства здравоохранения, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.

Отметим, что в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне. Так, в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области – коэффициент выявления случаев инфицирования меньше 5%.

Все области Украины стали "желтыми": Минздрав обновил зоны карантина

Напомним, что с 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину. Он предусматривает установление на всей территории "желтой" зоны эпидемической опасности.

Запреты в "желтой" зоне:

  • нельзя находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок;

  • находиться на улице без документов, подтверждающих личность;

  • самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации;

  • пересекать границы иностранцам или лицам без гражданства без наличия полиса страхования;

  • проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и прочие) мероприятия (в том числе с размещением стоя) при участии более одного человека на 4 кв. м (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнении более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении);

  • при этом разрешается проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не более 50%);

  • запрещено посещать кинотеатры и прочие заведения культуры с заполненностью залов более чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке);

  • перевозить пассажиров в транспорте в большем количестве, чем мест для сидения;

  • запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов;

  • работа общепитов с 24 до 7 утра;

  • размещение посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не более чем 4 человека за одним столом и на расстоянии не менее 2 метров между столами;

  • запрещена работа хостелов;

  • нельзя посещать учреждения образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учеников;

  • проводить массовые мероприятия в школах и университетах в присутствии зрителей;

  • проводить плановые госпитализации, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;

  • запрещена деятельность спортивных и фитнесс-клубов, которые не обеспечивают размещения посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;

  • запрещено посещение посторонними заведений соцзащиты.

Карантин в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, продлится еще минимум год. Таким образом, он закончится не ранее 2022 года.

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