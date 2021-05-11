Шмыгаль спрогнозировал еще год карантина из-за COVID-19 в Украине

Карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, продлится еще минимум год. Таким образом, он закончится не ранее 2022 года.

Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина". Он отметил, что процесс возвращения к обычной жизни в значительной степени зависит от темпов вакцинации.

"Прогноз не меняется. Мы прожили год с COVID-19, мой прогноз, что еще год должен пойти на завершение борьбы. Есть новые данные – значительные мутации этого вируса. Они вызывают беспокойство у всех стран. И вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии", – отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что до конца 2021 года власть планирует привить против коронавируса большинство взрослого населения Украины. А уже в 2022 году должен быть закончен процесс вакцинации 70% взрослого населения. Это, по его словам, должно позволить сформировать коллективный иммунитет.

Также премьер-министр добавил, что значительная часть украинцев должна быть провакцинирована ко Дню Независимости, как об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский. Это необходимо для того, чтобы пригласить гостей на празднование 30-летия независимости нашей страны.

"И мы приложим к этому все усилия. Пока подписанные контракты на поставку вакцин и даты поставок свидетельствуют, что достаточно большое количество людей мы сможем провакцинировать. Но существенное количество поставок вакцин приходится на IV квартал", – объяснил Шмыгаль.

"Конечно, мы сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы немного подвинуть эти сроки. Поэтому День Независимости – это этап номер один по максимальной вакцинации. Конец года – уже контрольный этап, когда мы должны сказать украинскому обществу, что большинство людей в Украине вакцинированы", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Шмыгаль предупредил, что в Украине действие адаптивного карантина из-за коронавируса, вероятно, продлят до конца лета. Сейчас он введен до 30 июня.