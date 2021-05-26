Коронавирусом в Украине заразились более 3 тысяч человек за сутки, вылечились почти 15 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
9,2 т.
Лечение коронавируса

По состоянию на утро среды, 26 мая, в Украине официально подтверждено 2 189 858 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3395 – обнаружены за прошедшие сутки, 154 ребенка и 73 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 49 893 человека (+208 за сутки), выздоровели 1 990 051 (+14 987). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 30 724 человек,

  • методом ИФА – 13 108 человек,

  • экспресс-тестами – 28 156 человек.

Количество новых случаев/прививок за сутки в регионах:

  • г. Киев – 385/521

  • Винницкая область – 97/511

  • Волынская область – 64/102

  • Днепропетровская область – 277/157

  • Донецкая область – 149/477

  • Житомирская область – 54/55

  • Закарпатская область – 83/225

  • Запорожская область – 219/199

  • Ивано-Франковская область – 54/330

  • Киевская область – 208/465

  • Кировоградская область – 73/63

  • Луганская область – 68/259

  • Львовская область – 172/268

  • Николаевская область – 154/141

  • Одесская область – 81/432

  • Полтавская область – 61/147

  • Ривненская область – 185/120

  • Сумская область – 93/36

  • Тернопольская область – 68/104

  • Харьковская область – 328/254

  • Херсонская область – 176/44

  • Хмельницкая область – 93/93

  • Черкасская область – 105/11

  • Черновицкая область – 54/140

  • Черниговская область – 94/67

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине предварительно запланировали запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в ЕС.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохранения