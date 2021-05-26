Коронавирусом в Украине заразились более 3 тысяч человек за сутки, вылечились почти 15 тысяч
По состоянию на утро среды, 26 мая, в Украине официально подтверждено 2 189 858 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3395 – обнаружены за прошедшие сутки, 154 ребенка и 73 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 49 893 человека (+208 за сутки), выздоровели 1 990 051 (+14 987). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 30 724 человек,
методом ИФА – 13 108 человек,
экспресс-тестами – 28 156 человек.
г. Киев – 385/521
Винницкая область – 97/511
Волынская область – 64/102
Днепропетровская область – 277/157
Донецкая область – 149/477
Житомирская область – 54/55
Закарпатская область – 83/225
Запорожская область – 219/199
Ивано-Франковская область – 54/330
Киевская область – 208/465
Кировоградская область – 73/63
Луганская область – 68/259
Львовская область – 172/268
Николаевская область – 154/141
Одесская область – 81/432
Полтавская область – 61/147
Ривненская область – 185/120
Сумская область – 93/36
Тернопольская область – 68/104
Харьковская область – 328/254
Херсонская область – 176/44
Хмельницкая область – 93/93
Черкасская область – 105/11
Черновицкая область – 54/140
Черниговская область – 94/67
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине предварительно запланировали запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в ЕС.
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