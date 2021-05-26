Коронавирусом в Украине заразились более 3 тысяч человек за сутки, вылечились почти 15 тысяч

По состоянию на утро среды, 26 мая, в Украине официально подтверждено 2 189 858 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3395 – обнаружены за прошедшие сутки, 154 ребенка и 73 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 49 893 человека (+208 за сутки), выздоровели 1 990 051 (+14 987). Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 30 724 человек,

методом ИФА – 13 108 человек,

экспресс-тестами – 28 156 человек.

г. Киев – 385/521

Винницкая область – 97/511

Волынская область – 64/102

Днепропетровская область – 277/157

Донецкая область – 149/477

Житомирская область – 54/55

Закарпатская область – 83/225

Запорожская область – 219/199

Ивано-Франковская область – 54/330

Киевская область – 208/465

Кировоградская область – 73/63

Луганская область – 68/259

Львовская область – 172/268

Николаевская область – 154/141

Одесская область – 81/432

Полтавская область – 61/147

Ривненская область – 185/120

Сумская область – 93/36

Тернопольская область – 68/104

Харьковская область – 328/254

Херсонская область – 176/44

Хмельницкая область – 93/93

Черкасская область – 105/11

Черновицкая область – 54/140

Черниговская область – 94/67

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине предварительно запланировали запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в ЕС.