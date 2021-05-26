В Украине сделали более 5 тысяч прививок от COVID-19 за сутки: статистика по областям
В Украине за минувшие сутки, 25 мая, прививку от коронавируса получил 5221 человек. Больше всего вакцинаций сделали в городе Киев – 521.
Меньше всего украинцев иммунизировали в Черкасской – 11 и Сумской областях – 36. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Также много прививок сделали в Винницкой – 511, Донецкой – 477, Киевской – 465, Одесской – 432, Ивано-Франковской – 330, Львовской областях – 268.
С начала прививочной кампании вакцинировано 987 193 человека, из них получил одну дозу – 987 191 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 97 391 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 084 582 прививки.Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев – 477/430
Винницкая область – 128/12
Волынская область – 193/491
Днепропетровская область – 457/99
Донецкая область – 336/970
Житомирская область – 115/419
Закарпатская область – 67/509
Запорожская область – 276/406
Ивано-Франковская область – 98/831
Киевская область – 336/91
Кировоградская область – 84/156
Луганская область – 111/330
Львовская область – 239/391
Николаевская область – 237/244
Одесская область – 130/715
Полтавская область – 131/131
Ривненская область – 309/281
Сумская область – 167/87
Тернопольская область – 108/680
Харьковская область – 567/529
Херсонская область – 110/9
Хмельницкая область – 178/686
Черкасская область – 169/100
Черновицкая область – 62/323
Черниговская область – 53/96
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине все области перешли в "желтую" зону карантина. По данным Министерства здравоохранения, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.
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