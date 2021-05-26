В Украине сделали более 5 тысяч прививок от COVID-19 за сутки: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 25 мая, прививку от коронавируса получил 5221 человек. Больше всего вакцинаций сделали в городе Киев – 521.

Меньше всего украинцев иммунизировали в Черкасской – 11 и Сумской областях – 36. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Также много прививок сделали в Винницкой – 511, Донецкой – 477, Киевской – 465, Одесской – 432, Ивано-Франковской – 330, Львовской областях – 268.

С начала прививочной кампании вакцинировано 987 193 человека, из них получил одну дозу – 987 191 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 97 391 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 084 582 прививки.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 477/430

  • Винницкая область – 128/12

  • Волынская область – 193/491

  • Днепропетровская область – 457/99

  • Донецкая область – 336/970

  • Житомирская область – 115/419

  • Закарпатская область – 67/509

  • Запорожская область – 276/406

  • Ивано-Франковская область – 98/831

  • Киевская область – 336/91

  • Кировоградская область – 84/156

  • Луганская область – 111/330

  • Львовская область – 239/391

  • Николаевская область – 237/244

  • Одесская область – 130/715

  • Полтавская область – 131/131

  • Ривненская область – 309/281

  • Сумская область – 167/87

  • Тернопольская область – 108/680

  • Харьковская область – 567/529

  • Херсонская область – 110/9

  • Хмельницкая область – 178/686

  • Черкасская область – 169/100

  • Черновицкая область – 62/323

  • Черниговская область – 53/96

Вакцинация от коронавируса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине все области перешли в "желтую" зону карантина. По данным Министерства здравоохранения, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.

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