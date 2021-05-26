В Украине сделали более 5 тысяч прививок от COVID-19 за сутки: статистика по областям

В Украине за минувшие сутки, 25 мая, прививку от коронавируса получил 5221 человек. Больше всего вакцинаций сделали в городе Киев – 521.

Меньше всего украинцев иммунизировали в Черкасской – 11 и Сумской областях – 36. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Также много прививок сделали в Винницкой – 511, Донецкой – 477, Киевской – 465, Одесской – 432, Ивано-Франковской – 330, Львовской областях – 268.

С начала прививочной кампании вакцинировано 987 193 человека, из них получил одну дозу – 987 191 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 97 391 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 084 582 прививки.

г. Киев – 477/430

Винницкая область – 128/12

Волынская область – 193/491

Днепропетровская область – 457/99

Донецкая область – 336/970

Житомирская область – 115/419

Закарпатская область – 67/509

Запорожская область – 276/406

Ивано-Франковская область – 98/831

Киевская область – 336/91

Кировоградская область – 84/156

Луганская область – 111/330

Львовская область – 239/391

Николаевская область – 237/244

Одесская область – 130/715

Полтавская область – 131/131

Ривненская область – 309/281

Сумская область – 167/87

Тернопольская область – 108/680

Харьковская область – 567/529

Херсонская область – 110/9

Хмельницкая область – 178/686

Черкасская область – 169/100

Черновицкая область – 62/323

Черниговская область – 53/96

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине все области перешли в "желтую" зону карантина. По данным Министерства здравоохранения, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.