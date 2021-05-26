В Минздраве объяснили, кого вакцинируют новой партией Pfizer

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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В Минздраве объяснили, кого вакцинируют новой партией Pfizer

Впервые закупленную за средства госбюджета Украины партию вакцины против коронавируса от Pfizer&BioNTech с локальным названием Comirnaty начнут использовать в ближайшее время. Прививки ею будут делать учителям, дипломатам, военным, медикам и другим.

Речь идет о 167 310 дозах, 117 тыс. из которых прибыли самолетом в Киев 26 мая, а остальные доставят до конца этой недели. Подробнее о том, кого будут вакцинировать препаратом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрав).

Итак, вакцину Comirnaty из этой партии используют для прививок:

  • работникам сферы образования;

  • лицам с первого и второго этапов, в частности медикам, которые не прививались ранее;

  • военнослужащим Вооруженных сил Украины, сотрудникам структур государственной безопасности;

  • представителям иностранных дипломатических учреждений в Украине.

"В Украине будут вакцинировать против COVID-19 представителей дипломатических миссий других государств. Зато последние вакцинируют наших дипломатов, работающих в этих странах и обеспечивающих поддержку наших граждан, находящихся за рубежом", – пояснили в министерстве.

Отмечается, что вакцинация будет осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована и вторая доза из той же партии.

Что представляет собой Comirnaty

Препарат Comirnaty (Комирнати) – это мРНК-вакцина против коронавируса, разработанная американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Ее эффективность составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

В Минздраве напомнили, что ранее Украина получила 590 850 доз этой вакцины за счет доноров в рамках глобальной инициативы COVAX. Препарат Comirnaty распределили для таких целевых групп – персонал и жителей домов престарелых и специализированных интернатов, педагоги и другие группы с первого и второго этапов вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве объяснили, из чего состоит мРНК вакцина Comirnaty против коронавируса. Этот препарат разрешен для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения.

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