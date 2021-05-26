В Украину доставили вакцину Pfizer, закупленную за средства госбюджета

В Украину в среду, 26 мая, прибыла первая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. На этот раз она была закуплена за средства государственного бюджета.

Дозы препарата доставили утром на самолете в международный аэропорт "Киев" имени И. Сикорского (Жуляны), терминал В. Об этом сообщает УНИАН.

Известно, что в этот день в страну привезли 117 тысяч доз Pfizer, тогда как 27 мая должны доставить еще 50 тысяч.Закупку по поручению украинского правительства осуществило международное агентство Crown Agents.

Напомним: 16 апреля в Украину поступила одна из партий вакцины Pfizer. В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз. Еще более 120 тысяч доз препарата прибыло в Украину 18 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин от коронавируса, заверив, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.

По его словам, страна имеет договоренности на поставку более 21,2 миллиона доз вакцины от Pfizer&BioNTech. На большую часть контракты были подписаны непосредственно с производителем, а остальные 1,2 млн доз предусмотрены по инициативе COVAX.

"По ней уже 240 тысяч доз поставлены в Украину. До конца мая должно быть еще 350 тысяч, во втором квартале – 500 тысяч, другие поставки – в 3 и 4 квартале соответственно", – пояснил глава Кабмина.

Pfizer&BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2, разработанной американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Производитель заявляет, что препарат имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы. Также:

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