В Украину доставили вакцину Pfizer, закупленную за средства госбюджета
В Украину в среду, 26 мая, прибыла первая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. На этот раз она была закуплена за средства государственного бюджета.
Дозы препарата доставили утром на самолете в международный аэропорт "Киев" имени И. Сикорского (Жуляны), терминал В. Об этом сообщает УНИАН.
Известно, что в этот день в страну привезли 117 тысяч доз Pfizer, тогда как 27 мая должны доставить еще 50 тысяч.Закупку по поручению украинского правительства осуществило международное агентство Crown Agents.
Напомним: 16 апреля в Украину поступила одна из партий вакцины Pfizer. В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз. Еще более 120 тысяч доз препарата прибыло в Украину 18 мая.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин от коронавируса, заверив, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.
По его словам, страна имеет договоренности на поставку более 21,2 миллиона доз вакцины от Pfizer&BioNTech. На большую часть контракты были подписаны непосредственно с производителем, а остальные 1,2 млн доз предусмотрены по инициативе COVAX.
"По ней уже 240 тысяч доз поставлены в Украину. До конца мая должно быть еще 350 тысяч, во втором квартале – 500 тысяч, другие поставки – в 3 и 4 квартале соответственно", – пояснил глава Кабмина.Что известно о вакцине Pfizer
Pfizer&BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2, разработанной американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Производитель заявляет, что препарат имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы. Также:
эта вакцина первой была одобрена ВОЗ для экстренного применения 31 декабря 2020 года;
производитель назвал ее эффективной против всех штаммов коронавируса;
одно из исследований показало, что доза этого препарата оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше;
недавно ученые выяснили, что двойная доза вакцины Pfizer&BioNTech почти такая же эффективная против нового штамма COVID-19 с Индии, как и против доминантного варианта в Великобритании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить 45-47 млн вакцин от коронавируса.
Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что по меньшей мере три крупные заводы в Украине готовы изготавливать вакцины против COVID-19 по схеме трансфера технологий.
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