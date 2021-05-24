Ляшко заявил, что в Украине три крупных завода могут производить вакцину от COVID-19

Как минимум три крупных завода в Украине готовы изготавливать вакцины против COVID-19 по схеме трансфера технологий. Ее суть в том, что ведущая компания-разработчик препарата может передать технологию с полным циклом заводу-изготовителю.

Об этом в интервью Lb.ua сообщил министр здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко. Конкретные фирмы он называть отказался.

Как отметил министр, самая быстрая возможность запуска собственного производства вакцин – это трансфер технологий. Он может происходить как на коммерческом, так и на бесплатном основании.

Для того, чтобы задействовать такой механизм, в Украине нужны изменения законодательства, считает Ляшко. Он пояснил это тем, что "иногда есть определенные предостережения от компании, которая передает технологии, об особенностях дальнейшего функционирования этой площадки".

"Главная задача государства – это чтобы у нас появилось собственное производство. Соответственно, мы должны обеспечить государственный заказ на этот продукт", – отметил глава Минздрава.

"Я думаю, что без изменений в законодательстве это не может быть реализовано. Например, кто-то из тех, кто будет нам давать технологии, будет просить о налоговых льготах и ​​тому подобное", – добавил он.

На вопрос, какие украинские заводы готовы принять трансфер технологии полного цикла производства вакцин, министр ответил: "Немногие".

У Ляшко поинтересовались, почему он отказывается их назвать, на что он сказал: "Зачем сейчас об этом говорить? Это крупные заводы, как минимум три".

"Я не буду сейчас говорить вещи, которые не подкреплены определенными действиями. Я вам рассказываю идеологию. Что с той стороны кто-то рассматривает вопрос о возможности передачи технологии в Украине, а с этой стороны кто-то готов принять. Но пока нет подписанных меморандумов и нет понимания, что должно гарантировать государство, чтобы это произошло. Пока все еще на стадии переговоров", – продолжил Ляшко.

По его словам, уже начаты переговоры с американскими и европейскими партнерами, но договоренностей пока еще нет.

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