Зеленский заявил, что Украина получит 45-47 млн вакцин от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить 45-47 млн вакцин от коронавируса (COVID-19). Он отметил, что в стране провели более 1 млн вакцинаций.

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции в четверг, 20 мая. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию.

"У нас контрактов на 45-47 млн бесплатных вакцин для населения Украины. Это максимальное количество, которое можно было найти по программам, COVAX, по отдельной программе прямых контрактов, например контракту с Pfizer на 20 млн доз", – сказал Зеленский.

Гарант подчеркнул, что прямые контракты с Индией и Pfizer были вне европейских программ, на уровне сложных договоренностей между компаниями и руководством Украины.

Он добавил, что как только в Индии улучшится ситуация с заболеваемостью, Украина получит 10-15 млн доз вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве Украины назвали стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине.