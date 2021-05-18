В Украину доставили новую партию вакцины Pfizer. Фото

В Украину во вторник, 18 мая, доставили новую партию вакцины против коронавируса, разработанной американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. В частности, прилетело почти 120 тысяч доз препарата.

Поставка состоялась в аэропорт "Киев", информирует издание "Сегодня" в Telegram. Известно, что в целом стране пообещали 473 тысячи доз, которые будут поступать четырьмя партиями.

"Вакцинацию начнут, когда прилетят все партии Pfizer, поскольку именно в последней будет раствор для вакцин", – говорится в сообщении.

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Напомним: 16 апреля в Украину поступила одна из партий вакцины Pfizer. В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз. Самолет с грузом прибыл в Киевский аэропорт "Жуляны".

Pfizer&BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2. Производитель заявляет, что препарат имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы.