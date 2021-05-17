Шмыгаль: педагоги получат почти полмиллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцина от коронавируса

До конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса в рамках инициативы COVAX, которую получат работники учебных заведений.

Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook. Он добавил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение Дія.

"По моему поручению и по поручению президента Украины Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры. Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах", – написал Шмыгаль.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина поднялась на первое место по смертности от COVID-19 в Европе за сутки. В стране скончались 133 человека.

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