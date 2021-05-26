В Украину прибыла предпоследняя партия китайской вакцины CoronaVac

В Украину в среду, 26 мая, доставили четвертую партию вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech. В этот раз страна получила 500 тыс. доз препарата.

Об этом сообщил Минздрав в Facebook. Препарат отправят на лабораторный контроль, а уже после – направят в регионы для проведения прививок.

Вакцина, которая требует двух введений препарата с интервалом в 28 дней, поступила в Украину в однодозных флаконах. Температура хранения + 2...+8℃.

Как сообщили "Укринформу" в пресс-службе группы компаний "Лекхим", воздушное судно с партией вакцины на борту должно было приземлиться в аэропорту "Борисполь" в 20:15.

В компании добавили, что это предпоследняя партия препарата CoronaVac, поставляемого в страну по государственному контракту.

Добавим: "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины компании Sinovac Biotech в Украине.

Предыдущая партия вакцины против коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech в 500 тысяч доз была доставлена на территорию Украины 9 мая.

Напомним, вакцинация препаратом CoronaVac началась в Украине 13 апреля. Тогда прививки делали маломобильным группам населения, людям с инвалидностью и тем, кто за ними ухаживает.

По предварительным данным исследований, эффективность CoronaVac – 78%.

Как писал OBOZREVATEL: