В Украину прибыла предпоследняя партия китайской вакцины CoronaVac
В Украину в среду, 26 мая, доставили четвертую партию вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech. В этот раз страна получила 500 тыс. доз препарата.
Об этом сообщил Минздрав в Facebook. Препарат отправят на лабораторный контроль, а уже после – направят в регионы для проведения прививок.
Вакцина, которая требует двух введений препарата с интервалом в 28 дней, поступила в Украину в однодозных флаконах. Температура хранения + 2...+8℃.
Как сообщили "Укринформу" в пресс-службе группы компаний "Лекхим", воздушное судно с партией вакцины на борту должно было приземлиться в аэропорту "Борисполь" в 20:15.
В компании добавили, что это предпоследняя партия препарата CoronaVac, поставляемого в страну по государственному контракту.
Добавим: "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины компании Sinovac Biotech в Украине.
Предыдущая партия вакцины против коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech в 500 тысяч доз была доставлена на территорию Украины 9 мая.
Напомним, вакцинация препаратом CoronaVac началась в Украине 13 апреля. Тогда прививки делали маломобильным группам населения, людям с инвалидностью и тем, кто за ними ухаживает.
По предварительным данным исследований, эффективность CoronaVac – 78%.
Как писал OBOZREVATEL:
в Украину 26 мая прибыла новая партия вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech, которая впервые была закуплена за средства госбюджета. Дозы препарата с локальным названием Comirnaty доставили утром на самолете в международный аэропорт "Киев" имени И. Сикорского (Жуляны).
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил график поступления в страну вакцин, заверив, что они будут бесплатными абсолютно для всех украинцев.
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