В Украину прибыла новая партия китайской вакцины CoronaVac, – Степанов
В Украину прибыли еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech.
Как сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook, самолет с вакциной приземлился в Борисполе вечером воскресенья, 9 мая.
Министр напомнил, что всего в Украине законтрактовано 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн страна уже получила.
Напомним, что 13 апреля в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Первоначально вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает.
Отметим, по предварительным данным исследований, эффективность CoronaVac – 78%. Это одна из трех вакцин, разрешенных к применению в Украине. Также зарегистрированы AstraZeneca (Covishield) и Pfizer / BioNTech.
Ранее в Минздраве сообщили, что в очередь на вакцинацию в Украине записались более 597 тысяч человек и рассказали, кто получит прививки первым.
Как писал OBOZREVATEL:
В Минздраве сообщили, что за каждым украинцем, который получит первую дозу прививки вакциной CoronaVac, будет сразу закреплена вторая доза препарата.
Вакцину китайского производства CoronaVac следует применять в Украине даже в случае ее не очень высокой эффективности, заявил врач-иммунолог Борис Донской.
Комитет по медикаментам для человека европейского регулятора EMA начал обзор вакцины компании Sinovac с целью оценки ее эффективности и безопасности.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.