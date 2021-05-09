В Украину прибыла новая партия китайской вакцины CoronaVac, – Степанов

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Как сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook, самолет с вакциной приземлился в Борисполе вечером воскресенья, 9 мая.

Министр напомнил, что всего в Украине законтрактовано 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн страна уже получила.

Напомним, что 13 апреля в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech. Первоначально вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает.

Отметим, по предварительным данным исследований, эффективность CoronaVac – 78%. Это одна из трех вакцин, разрешенных к применению в Украине. Также зарегистрированы AstraZeneca (Covishield) и Pfizer / BioNTech.

Ранее в Минздраве сообщили, что в очередь на вакцинацию в Украине записались более 597 тысяч человек и рассказали, кто получит прививки первым.

Как писал OBOZREVATEL:

В Минздраве сообщили, что за каждым украинцем, который получит первую дозу прививки вакциной CoronaVac, будет сразу закреплена вторая доза препарата.