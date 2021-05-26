У каждого шестого COVID-19 вызывает по крайней мере одно новое заболевание – ученые

У 14% пациентов после коронавируса диагностировали минимум одно новое заболевание, которое нужно лечить.

Как говорится в медицинском журнале The BMJ, исследование провели ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения (Harvard School of Public Health). Были проанализированы данные более 193 тысяч пациентов в США в возрасте 18-65 лет, у которых подтвердили COVID-19 в период до ноября 2020 года.

Чтобы получить информацию о состоянии их здоровья после перенесенной инфекции, исследователи воспользовались национальными медицинскими базами.

Оказалось, что вероятность получить новый диагноз после коронавируса достаточно высокой не только среди пациентов старшего возраста или тех, у которых уже были проблемы со здоровьем, но и у достаточно молодых людей, не имеющих сопутствующих заболеваний.

"Повышенный риск клинических последствий после острого инфекционного периода заметили в различных системах органов, включая сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, респираторные и психические осложнения", – отметили ученые.

Авторы исследования сравнили результаты с данными других пациентов, которые проходили обследование в 2020 году, но у них не был подтвержден коронавирус. Риск развития новых заболеваний у людей, перенесших COVID-19, был на 5% выше по сравнению с контрольной группой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидних поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль рассказал, что в странах с низким уровнем вакцинации населения пандемия коронавируса не будет идти на спад. Украина входит в этот перечень, поэтому ожидать снижения количества заболеваний не стоит.