В Украине снизится ежедневный прирост больных COVID-19 – НАН

В Украине может уменьшиться ежедневный прирост новых случаев коронавируса в течение следующих двух недель.

Такой прогноз дали ученые Национальной академии Украины, говорится на сайте НАН. Ожидается, что среднее количество случаев в день будет равно 3 442.

При этом на прошлой неделе среднее количество новых обнаружений больных COVID-19 в день снизилось до 3 767 человек.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3442 в течение недели 26 мая – 1 июня 2021 года и 2914 – в течение недели 2-8 июня 2021 года", – отметили в НАН.

Отметим, что по состоянию на утро среды, 26 мая, в Украине официально подтверждено 2 189 858 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3395 – обнаружены за прошедшие сутки, 154 ребенка и 73 медработника.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине все области перешли в "желтую" зону карантина. По данным Министерства здравоохранения, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.