В Бразилии заявили о новом штамме COVID-19

Бразильские ученые из университета Сан Паулу заявили, что обнаружили ранее неизвестный штамм коронавирусной инфекции.

Новый тип COVID-19 получил название Р.4 и был впервые выявлен в штате Сан-Паулу, город Мокока. Вскоре болезнь широко распространилась в городе Порту-Феррейра, сообщает Globo.

Ученые выяснили, что Р.4 имеет общее происхождение с бразильскими штаммами Р.1 и Р.2 и распространенным на Филиппинах Р.3. Все они относятся к линии B.1.1.28.

"Он распространяется в среде, где преобладает P.1 и британский вариант, но нас очень беспокоит его быстрое распространение", – заявили вирусологи.

Отмечается, что новый штамм уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан Паулу. Однако у экспертов пока нет достаточных подтверждений тому, что P.4 является более смертоносным. При этом в мае в Порту-Феррейра зарегистрировано наибольшее число COVID-смертей по сравнению с предыдущими месяцами.

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