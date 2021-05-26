В Бразилии заявили о новом штамме COVID-19
Бразильские ученые из университета Сан Паулу заявили, что обнаружили ранее неизвестный штамм коронавирусной инфекции.
Новый тип COVID-19 получил название Р.4 и был впервые выявлен в штате Сан-Паулу, город Мокока. Вскоре болезнь широко распространилась в городе Порту-Феррейра, сообщает Globo.
Ученые выяснили, что Р.4 имеет общее происхождение с бразильскими штаммами Р.1 и Р.2 и распространенным на Филиппинах Р.3. Все они относятся к линии B.1.1.28.
"Он распространяется в среде, где преобладает P.1 и британский вариант, но нас очень беспокоит его быстрое распространение", – заявили вирусологи.
Отмечается, что новый штамм уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан Паулу. Однако у экспертов пока нет достаточных подтверждений тому, что P.4 является более смертоносным. При этом в мае в Порту-Феррейра зарегистрировано наибольшее число COVID-смертей по сравнению с предыдущими месяцами.
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