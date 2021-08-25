Хроника коронавируса на 25 августа: за сутки от COVID-19 умерли более 10 тысяч человек

По состоянию на среду, 25 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 213,9 млн человек. За минувший день выявили 654 493 новых инфицированных, умерли еще 10 424. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом побороли болезнь свыше 191,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили США – 147 тыс., Индии – 51 тыс. и Иране – 40 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

2 275 171 случай заражения коронавирусом с начала пандемии был подтвержден в Украине. Скончалось от болезни 53 474 пациентов, выздоровели – 2 201 433.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что количество вакцинаций в Украине выросло до миллиона в неделю , и темпы могут дальше расти.

В Украине отмечен постепенный рост больных коронавирусом, повторяющий динамику 2020 года. Пик заболеваемости инфекцией может наступить зимой.