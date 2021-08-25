Вторая доза вакцины Johnson & Johnson в девять раз повышает ее эффективность – исследование

В Johnson & Johnson заявили, что вторая доза их вакцины Janssen в девять раз увеличивает количество антител. Об этом свидетельствуют промежуточные данные новых исследований.

Как сообщается на сайте компании 25 августа, около 2 тысяч испытуемых получили бустерные дозы спустя шесть месяцев после первого укола. Исследования проводились в США и Европе.

Они показали, что количество антител, которые нейтрализуют коронавирус, уже через 28 дней стало в девять раз больше.

Отметим, что вакцина Johnson & Johnson в отличие от других является однодозовой. Для полного курса достаточно сделать один укол.

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В компании также подчеркнули, что даже после одной дозы их препарат формирует устойчивый иммунитет, который сохраняется восемь месяцев.

В Украине Janssen была зарегистрирована для экстренного применения в июле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в нашу страну завезли 500 доз вакцины Johnson & Johnson, которую должны были использовать для сотрудников американской компании.