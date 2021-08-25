В Украине зафиксировали свыше 700 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро среды, 25 августа, в Украине официально подтверждено 2 276 590случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 727 заболевших, из них 46 – дети. Госпитализировали 682 пациента.

От COVID-19 в стране умер уже 53 521человек (+20 за сутки), выздоровели 2 202 160 (+382). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, осенью в Украине возможна вспышка заболеваемости из-за Дельта-штамма коронавируса. Единственным эффективным средством сдерживания вируса может стать жесткий карантин, или локдаун.