В США зафиксировали рост заражений Дельта-штаммом среди вакцинированных
В Лос-Анджелесе (США) зафиксировали рост количества заражений штаммом Дельта среди вакцинированных от коронавируса. С мая по июль 2021 года эти случаи составляли более 25% среди всех новых больных в округе.
Данные опубликовали в еженедельном отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о смертях и болезнях, передает Reuters. Отмечается, что в этот период был зафиксирован рост "прорывных" инфекций среди полностью вакцинированных граждан.
На данный момент CDC анализируют полученные данные и пытаются определить, нужна ли американцам третья бустерная доза вакцины от коронавируса для повышения защиты.
Несмотря на то, что около 25% вакцинированных заболели, прививка защищала людей от более тяжелых случаев COVID-19. Согласно исследованию, 3,2% человек были госпитализированы, при этом только 0,05% попали в отделение интенсивной терапии, а 0,25% помещены на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).
Среди невакцинированных заболевших 7,5% были госпитализированы, 1,5% были помещены в отделение интенсивной терапии и 0,5% нуждались в поддержке дыхания с помощью аппарата ИВЛ.
Всего с начала пандемии коронавирусом в США заболели более 38,9 млн человек. Из них скончались 648 тысяч, выздоровели 30,6 млн. Остальные продолжают бороться с заболеванием. За минувшие сутки, 24 августа, в штатах зафиксировали 147 619 новых случаев COVID-19. Среди них больше всего во Флориде – 21 208 зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США решили, что большинству американцев нужно будет сделать третью, бустерную прививку от коронавируса. Срок – через восемь месяцев после второй дозы вакцины и в целом завершения первичной кампании иммунизации.
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