В Греции введут ограничения для невакцинированных от COVID-19

В Греции введут ограничения для невакцинированных от коронавируса. В частности, им запретят посещать бары и рестораны в помещении.

Об этом пишет газета "Прото Тема" со ссылкой на заявление министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса. Новые правила будут действовать с 13 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Все работники частного и государственного секторов, не имеющие свидетельства о вакцинации или о недавнем выздоровлении от COVID-19, должны будут проходить один экспресс-тест в неделю.

Два экспресс-теста в неделю будут необходимы для работников академических кругов, ресторанов, кафе, баров, сферы развлечений и туризма, а также для школьников и студентов.

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Тесты будут проводиться в частных учреждениях, их стоимость (10 евро) должен оплатить сам тестируемый. Бесплатные тесты будут делать только школьникам.

Развлекательные заведения, рестораны, бары и кафе в помещениях будут доступны только для вакцинированных или недавно выздоровевших клиентов. Проверять будут на входе в заведение через приложение, сканирующее COVID-сертификаты.

При этом маски будут обязательными для всех внутри общественных заведений и снаружи в местах массового скопления людей.

Согласно правилам, вакцинированные люди смогут посещать кинотеатры, театры, музеи, места археологических раскопок и тренажерные залы только при наличии отрицательного результата экспресс-теста, проведенного в течение последних 48 часов.

Доказательство вакцинации, выздоровления или отрицательного результата теста также потребуется для путешествий на самолете, поезде, пароме или автобусе дальнего следования для всех в возрасте от 12 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса. В этом вопросе будут ориентироваться на страны Европы и США.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, определенным сферам экономики разрешат работать даже в "красной" зоне эпидемиологической опасности.

В то же время он отметил, что собственное здоровье не стоит никаких денег, поэтому его надо беречь самостоятельно.