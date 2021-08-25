Ляшко о привилегиях для вакцинированных в Украине: мы можем брать опыт стран ЕС и США

Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса. В этом вопросе будут ориентироваться на страны Европы и США.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24". По его словам, для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красной" зоне эпидемиологической опасности.

"Например, кинотеатры. Они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые приходят в него, будут показывать COVID-сертификат", – сказал Ляшко.

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Он добавил, что есть достаточно сфер, где могут вводиться привилегии для вакцинированных. Это показывает пример США и стран ЕС.

"Мы это видим во Франции, Германии, рассматриваются различные варианты. Мы можем посмотреть, что срабатывает, а что нет, и выбрать оптимальный вариант", – отметил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что преференции для вакцинированных граждан пока не предусмотрены. Главным же "бонусом" для каждого, кто пройдет курс вакцинации, станет "защита от болезни и тяжелых форм ее проявления".

В то же время он добавил, что определенные привилегии возможны в будущем, но лишь тогда, когда в Украине будет вакцинирована половина населения.

В случае локдауна в стране привитым украинцам могут разрешить посещение кинотеатров, музеев и других массовых мероприятий.

При этом Ляшко отметил, что собственное здоровье не стоит никаких денег, поэтому его надо беречь самостоятельно.