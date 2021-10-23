Хроника коронавируса на 23 октября: за сутки заболели 457 тыс. человек по всему миру
По состоянию на субботу, 23 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 243,7 млн человек. За минувший день выявили 457 509 новых инфицированных, умерли еще 7732. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 220 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (82 тыс.), Великобритании (49 тыс.) и России (37 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 635 170 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 60 633 пациента умерли, а 2 325 997 человек выздоровели.
Лидеры Европейского союза хотят сохранить возможность путешествовать между странами-членами, несмотря на всплеск коронавируса. Это хотят обеспечить с помощью COVID-сертификатов.
Министерство здравоохранения планирует в следующем году провести полный курс ревакцинации от коронавируса.
В Министерстве здравоохранения разрабатывают проект приказа, согласно которому перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной, расширят. В перечень попадут социальные работники, работники государственных предприятий и организаций, а также рабочие критически важных сфер для функционирования экономики.
К концу 2021 года Украина получит еще 15 млн доз препарата для вакцинации компании Pfizer. Также ожидаются поставки вакцины от Moderna в рамках инициативы COVAX.
В Одессе сложилась очень критическая ситуация с госпитализациями: для больных коронавирусом в медучреждениях не хватает кислорода, а для других пациентов – мест. По этой причине 22 октября умер одессит с инсультом, которого не смогли госпитализировать.
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