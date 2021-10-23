Ривненская и Николаевская области перейдут в 'красную' зону карантина: названа дата

Со следующей недели в Украине станет еще больше "красных" регионов по уровню эпидемической опасности из-за распространения вируса COVID-19. В этот список войдут Ривненская и Николаевская области.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно вступает в силу с полуночи 26 октября, сообщил в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

По его словам, с 00 часов 00 минут в ближайший вторник "красная" зона эпидопасности распространения коронавируса устанавливается на территории Ривненской и Николаевской областей.

Соответственно, на там решено применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красной" зоны.

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Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где вакцинировано не 100% персонала.

Отдельно с 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

В то же время украинцев, получивших одну прививку против COVID-19, будут допускать к поездкам в общественном транспорте регионов "красной" зоны эпидопасности.

Напомним: с 23 октября ограничения "красной" зоны начали действовать на Сумщине. На сегодня в Украине "желтой" зоне отвечают только четыре области – Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская. А Киевщина перешла в "оранжевую" из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве заявили, что в Украине смогут отменить карантинные ограничения только при наличии полной вакцинации против коронавируса в не менее чем 70% населения. Страны Европы такого показателя достигли за 4-5 месяцев, но нашей стране до него еще далеко.