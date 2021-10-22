Список профессий для обязательной вакцинации будет расширен, – Ляшко

В Министерстве здравоохранения разрабатывают проект приказа, согласно которому перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной, расширят. Сейчас он проходит согласование.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 22 октября. В перечень попадут социальные работники, работники государственных предприятий и организаций, а также рабочие критически важных сфер для функционирования экономики (посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Ранее был обнародован перечень профессий, которые подпадают под требование обязательной вакцинации. В него попали:

центральные органы исполнительной власти и их территориальные органы;

местные государственные администрации и их структурные подразделения;

учреждения высшего, последипломного, профессионального, дошкольного, внешкольного образования, специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Далее мы разрабатываем проект приказа, который проходит согласование. В этот перечень будут включены социальные работники, работники критически важных сфер, люди, которые работают на государственных предприятиях, организациях и учреждениях", – сказал Ляшко.

По его словам, в Минздраве делают то, что и должно делать государство: предоставляют доступ к вакцинации, выбор вакцин, а также некоторые вещи, которые обязывают пускать на работу только тех работников, которые получили прививки.

По словам министра, для прохождения эпидемии коронавируса необходимо вакцинировать не менее 70% населения.

"Цифры показывают ситуацию как в Европейском Союзе. Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4,5-5 месяцев дошли до порога 70%. То есть, 70% сознательного населения, которое делает сознательный выбор. Все остальное – это начинается государственное вмешательство, чтобы увеличить количество вакцинированных среди тех 30%, которые либо боятся, либо имеют определенные антивакцинальные настроения", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что врачей не обязали вакцинироваться от коронавируса, так как среди медицинских работников уже высокий процент привитых от болезни, кроме того, их вынужденное отстранение от работы может привести к очередному коллапсу в сфере здравоохранения.