Ляшко объяснил, почему в Украине не ввели обязательную вакцинацию медработников
Украинских врачей не обязали вакцинироваться от коронавируса, так как среди медицинских работников уже высокий процент привитых от болезни, кроме того, их вынужденное отстранение от работы может привести к очередному коллапсу в сфере здравоохранения. Доступ к медицинской помощи украинцам ограничивать нельзя, считают в Минздраве.
Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Голос Америки, около 80% всех медицинских работников в Украине уже прошли вакцинацию от COVID-19. Наибольшее число привитых – среди работников инфекционных больниц и отделений экстренной помощи.
Ляшко подчеркнул, что если начать применять к медработникам "репрессивные" методы и отстранять их от работы, как непривитых, то это может негативно сказаться на системе здравоохранения в целом.
"Система сейчас работает на противодействие эпидемии, и мы уже знаем, что лет через пять, а то и больше, это откликнется нам через недовыявление онкологических болезней, туберкулеза, ВИЧ-инфекции", – объяснил Ляшко.
В то же время он напомнил, что для ряда категорий граждан в стране введена обязательная вакцинация. Так, согласно приказу Минздрава от 7 октября этого года, представители отдельных профессий обязаны пройти полноценный курс прививок. Это касается педагогов, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, а также работников администраций разных уровней.
Для того, чтобы сделать прививки у них есть уже меньше месяца. Те же работники, которые не привьются в течение этого периода, как сообщили в Минздраве, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
По словам министра, в стране организовано все, чтобы граждане могли пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции: работают, как стационарные центры, так и мобильные бригады, организованы пункты вакцинации в публичных местах, имеется достаточное количество вакцин, чтобы ускорить процесс – сокращен срок введения второй дозы после прививки первой.
"Например, период между первой и второй дозой вакцины CoronaVac составляет 14 дней. Главное, чтобы было желание", – сказал Виктор Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены расширить перечень профессий, представители которых должны пройти вакцинацию от коронавируса в обязательном порядке.
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