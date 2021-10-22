В ЕС намерены сохранять возможность поездок, несмотря на всплеск COVID-19: появились подробности
Лидеры Европейского союза хотят сохранить возможность путешествовать между странами-членами, несмотря на всплеск коронавируса. Это хотят обеспечить с помощью COVID-сертификатов.
Европейскую комиссию призвали ускорить процесс взаимного признания документов третьими странами. Об этом говорится в заявлении Европейского совета по итогам саммита лидеров 21 октября.
"Учитывая развитие эпидемиологической ситуации, Евросовет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению в пределах ЕС и въезду в ЕС, и пересмотру двух рекомендаций Евросовета", – говорится в заявлении.
Лидеры ЕС также призвали усилить борьбу с дезинформацией о коронавирусной инфекции и вакцинации. Отмечается, что она является одной из причин, почему часть жителей не хотят делать прививку. В ЕС также призвали увеличить показатели вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины планирует провести ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Планируется вводить две дозы.
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