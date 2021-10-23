Врач рассказал, для кого опаснее всего штамм Дельта и какую вакцину стоит выбирать

Штамм коронавируса Дельта наиболее опасен для пожилых людей с хроническими, тяжелыми и любыми другими заболеваниями. Для них вакцинация просто жизненно необходима.

Об этом заявил в интервью ТСН врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив" Борис Брыль. По его словам, людям после инсульта и тем, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с давлением, можно и нужно вакцинироваться.

"Если я каждый день могу проплыть несколько километров или пробежать такое же расстояние – риск, что коронавирус закончится для меня летально, не такой высокий", – объяснил Брыль.

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Он отметил, что можно прививаться любой вакциной, которая есть сегодня.

"Когда нужно пристегнуться, когда вы едете на большой скорости на автомобиле? Завтра или сейчас и каким ремнем? А тем, что есть", – сказал врач.

Брыль подчеркнул, что все существующие вакцины прошли испытания и доказали свою безопасность и эффективность.

Нельзя вакцинироваться лишь людям с аллергией на препараты в составе вакцины и при острой фазе любого заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская призвала власть незамедлительно менять государственную политику относительно пандемии COVID-19. По ее словам, на саму ситуацию уже не повлиять, но стратегию лечения коронавируса еще можно и необходимо исправить.

Так, в Александровской клинической больнице города Киева 99% тяжелых пациентов с коронавирусом не были привиты. Большинство медицинских работников также отказались от вакцинации.

К концу 2021 года Украина получит еще 15 млн доз препарата для вакцинации компании Pfizer. Также ожидаются поставки вакцины от Moderna в рамках инициативы COVAX.

С 21 октября в Украине начали действовать новые карантинные правила, касающиеся межрегиональных перевозок. От водителей и пассажиров общественного транспорта начали требовать COVID-сертификаты.