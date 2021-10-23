Врач рассказал, для кого опаснее всего штамм Дельта и какую вакцину стоит выбирать
Штамм коронавируса Дельта наиболее опасен для пожилых людей с хроническими, тяжелыми и любыми другими заболеваниями. Для них вакцинация просто жизненно необходима.
Об этом заявил в интервью ТСН врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив" Борис Брыль. По его словам, людям после инсульта и тем, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с давлением, можно и нужно вакцинироваться.
"Если я каждый день могу проплыть несколько километров или пробежать такое же расстояние – риск, что коронавирус закончится для меня летально, не такой высокий", – объяснил Брыль.
Он отметил, что можно прививаться любой вакциной, которая есть сегодня.
"Когда нужно пристегнуться, когда вы едете на большой скорости на автомобиле? Завтра или сейчас и каким ремнем? А тем, что есть", – сказал врач.
Брыль подчеркнул, что все существующие вакцины прошли испытания и доказали свою безопасность и эффективность.
Нельзя вакцинироваться лишь людям с аллергией на препараты в составе вакцины и при острой фазе любого заболевания.
Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская призвала власть незамедлительно менять государственную политику относительно пандемии COVID-19. По ее словам, на саму ситуацию уже не повлиять, но стратегию лечения коронавируса еще можно и необходимо исправить.
Так, в Александровской клинической больнице города Киева 99% тяжелых пациентов с коронавирусом не были привиты. Большинство медицинских работников также отказались от вакцинации.
К концу 2021 года Украина получит еще 15 млн доз препарата для вакцинации компании Pfizer. Также ожидаются поставки вакцины от Moderna в рамках инициативы COVAX.
С 21 октября в Украине начали действовать новые карантинные правила, касающиеся межрегиональных перевозок. От водителей и пассажиров общественного транспорта начали требовать COVID-сертификаты.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.