К концу 2021 гожа Украина получит еще 15 млн доз препарата для вакцинации компании Pfizer. Также ожидаются поставки вакцины от Moderna в рамках инициативы COVAX.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью каналу "Дом". При этом он подчеркнул, что в нашем государстве нет проблем с количеством препаратов для вакцинации населения против COVID-19.

По словам Кузина, вакцин в Украине достаточно, чтобы прививать всех желающих. Риска нехватки препаратов или прерывания кампании по вакцинации нет.

"Сейчас нет перебоев в поставках вакцин как на центральные склады, так и на областные склады", – рассказал санврач.

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При этом он напомнил, что в Украине несколько дней подряд бьют рекорды по количеству проведенных прививок.

"Каждая проведенная вакцинация – это защищенная жизнь, и это действительно хорошие новости", – отметил он.

Напомним: ранее Кузин рассказал о планах Министерства здравоохранения провести ревакцинацию населения от COVID-19. Планируется вводить две дозы. При этом, по его словам, вакцинация дополнительной третьей или бустерной дозой не рассматривается.

Речь идет о том, что человек, который получил две дозы прививки от коронавируса в 2021 году, должен получить две такие же в 2022 году. Бустерная вакцинация может быть рекомендована только некоторым категориям населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 октября в Украине начали действовать новые карантинные правила, касающиеся межрегиональных перевозок. От водителей и пассажиров общественного транспорта начали требовать COVID-сертификаты.