В Минздраве заявили о планах провести ревакцинацию населения от COVID-19 в 2022 году: будут вводить две дозы

Министерство здравоохранения Украины планирует провести ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Планируется вводить две дозы.

При этом вакцинация дополнительной третьей или бустерной дозой не рассматривается. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала "Рада".

Он пояснил, что человек, который получил две дозы прививки от коронавируса в 2021 году, должен получить две такие же в 2022 году. Бустерная вакцинация может быть рекомендована только некоторым категориям населения, отметил Кузин. Это может коснуться людей с хроническими заболеваниями.

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Санврач не смог ответить, нужно ли будет ревакцинироваться от COVID-19 каждый год. Кузин добавил, что с начала кампании по вакцинации в Украине было привито 8,37 млн человек, это около 20% населения страны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в одну из больниц госпитализировали сразу семь пациентов с коронавирусом, у которых были тяжелые симптомы заболевания, и при этом они имели сертификаты вакцинации. Как оказалось, документы о прививках были подделаны.