Голубовская – о COVID-политике в Украине: Дельта-штамм не пришел внезапно, за все лето – работы ноль
Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская призвала власть незамедлительно менять государственную политику относительно пандемии COVID-19. По ее словам, на саму ситуацию уже не повлиять, но стратегию лечения коронавируса еще можно исправить и необходимо.
Мнением ведущий инфекционист поделилась в эфире "Свободы слова" Савика Шустера. Программа транслировалась онлайн 22 октября на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Дельта штамм пришел "внезапно", за все лето – работы ноль. Государственную политику нужно менять: сейчас мы ситуацию не исправим, нужно поменять стратегию лечения. Вакцинация так, как она сегодня проводится на вокзалах, может только навредить", – пояснила медик.
В эфире программы также выступила волонтер Екатерина Ножевникова, которая в очередной раз рассказала о COVID-катастрофе в "красной" Одессе – там не хватает кислорода для пациентов с коронавирусом, а больным с другими недугами все чаще отказывают в госпитализации, ссылаясь на отсутствие койкомест.
Комментируя это, Голубовская выразила убеждение, что такая ситуация вскоре ждет и другие регионы Украины. Она отметила, что все это было абсолютно прогнозируемо, но правительство упустило момент, чтобы не допустить подобного.
"Летом, когда фиксировали спад заболеваемости, была тишина – никто ни о чем не думал, ничего не делал. О том, что штамм Дельта циркулирует во всем мире, что нужно думать о койках, кислороде. И об инфекционных стационарах, где даже зарплаты не платили, что главврачи едва сумели удержать персонал. Никакой готовности, полный ноль", – высказалась заслуженный врач.
Она подчеркнула, что не является сторонником запугивания либо перекладывания на население недоработок государственных институций.
"Политику нужно немного менять в этом: не надо пугать людей и обзывать их антивакцинаторами, а делать так, как во всем мире. Нужно в том числе поменять стратегию лечения, чтобы снизить нагрузку на отделения интенсивной терапии. И ресурс для этого есть, просто надо это все внедрить", – заверила Голубовская.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская пояснила, что Дельта-вариант COVID-19 нужно расценивать как немного другое заболевание. Она назвала три особенности течения болезни в случае инфицирования этим штаммом.
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