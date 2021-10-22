Все места заняты пациентами с COVID-19: в Одессе умер больной с инсультом, которого не смогли госпитализировать. Видео

В Одессе, которая уже неделю пребывает в "красной" карантинной зоне, сложилась очень критическая ситуация с госпитализациями: для больных коронавирусом в медучреждениях не хватает кислорода, а для других пациентов – мест. По этой причине 22 октября умер одессит с инсультом, которого не смогли принять в больницу.

О случае рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в эфире "24 канала". По ее словам, все больницы в городе переполнены тяжелыми пациентами с COVID-19, из-за чего качество лечения других ухудшается (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вчера на моих глазах произошла жуткая история – пациент умер от инсульта. Ему просто не могли найти места – это не больной коронавирусом. Но вот последними заняты все кровати", – отметила она.

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По словам волонтера, ситуация в Одессе не была такой критической за все годы пандемии COVID-19.

Накануне там открыли дополнительные два отделения, где предусмотрено 80 и 100 коек соответственно. Но ситуацию это не улучшило, ведь уже к вечеру эти места заняли новые больные.

"Ближе к 23:00 начались звонки с просьбой о кислороде для пациентов, которые не могут попасть в стационар. Такой скорости заполнения коечного фонда не было ни осенью 2020-го, ни весной 2021 года – когда, в принципе, был коллапс", – подчеркнула Ножевникова.

Волонтер пояснила, что открывая новые отделения для коронавирусных больных, руководство медучреждений вынуждено "перетаскивать" туда всех врачей. При этом люди с другими болезнями остаются без внимания со стороны медиков.

Ножевникова говорит, что врачей в Одессе не хватает, а пациенты стационара то и дело жалуются на то, что им не предоставляют качественную медпомощь.

"Но ведь не потому, что врачи не хотят, а потому, что не успевают", – отметила волонтер.

Она в очередной раз обратилась к людям с просьбой придерживаться правил карантина относительно ношения масок и дистанции.

"Я не знаю, как еще уговорить людей, как им объяснить. В реанимации – все невакцинированные, в палатах интенсивной терапии, практически все невакцинированные. Болезнь протекает у них очень тяжело", – заявила Ножевникова.

Она добавила, что сейчас кислорода нужно значительно больше, чем в самые острые времена пандемии. Ситуацию осложняет также остановка одного из заводов, который производил кислород.

Ранее Екатерина Ножевникова рассказала подробнее о COVID-катастрофе в Одессе. Она вспомнила о двух случаях, когда дедушку не хотели госпитализировать, поскольку у него онкозаболевание. А также, как женщина умерла от коронавируса, даже не дождавшись скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском райсовете возникла перепалка из-за проверки у сотрудников наличия COVID-сертификатов о вакцинации. Полицейские спрашивали такие и у депутатов.