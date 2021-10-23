В Минздраве назвали условие отмены карантина в Украине

В Украине смогут отменить карантинные ограничения только при наличии полной вакцинации против COVID-19 у не менее чем 70% населения. Страны Европы такого показателя достигли за 4-5 месяцев.

Наше государство по этим темпами отстает, констатировал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 22 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На сегодня полный курс прививок против коронавируса прошли более 16% взрослых украинцев, а если считать по количеству населения, находящегося на всей территории страны, то речь идет о 30% иммунизированных.

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"Это мало. Нам нужно не менее 70%, чтобы мы могли с перспективой смотреть в прохождение любой волны коронавируса и любого роста заболеваемости. Что нужно сделать? Просто прийти и вакцинироваться", – пояснил глава Минздрава.

Он заявил, что специалисты "будут убеждать" людей проходить иммунизацию, чтобы менее чем через полгода достичь указанного показателя. Это среди прочего предусматривает и реализацию принятого Кабмином распоряжения об обязательных прививках для представителей определенных профессий.

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию раньше, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся. Эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будут вакцинированы от коронавируса. Далее будем убеждать и говорить", – высказался Ляшко.

Министр заявил, что Украина просто должна достичь этой цели. И именно тогда можно будет отменять карантинные ограничения, как это сделали в Британии, Дании и скандинавских странах.

"В последних уже отменяют маски в транспорте, так как процент вакцинации составляет более 75%", – подчеркнул он.

Отметим: в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" от 22 октября также выступила волонтер Екатерина Ножевникова, которая рассказала о критической ситуации с коронавирусом в Одессе.

Со своей стороны заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что такая же картина вскоре ждет остальные регионы страны. Она указала на недейственную COVID-политику украинской власти. В частности, заявила, что правительство и чиновники Минздрава ничего не делали, когда в стране только начали регистрировать случаи заражения штаммом Дельта и все шло к новой волне заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, со временем в Украине планируют убрать пункты вакцинации из больниц. Их постепенно перенесут в места, где люди, которые приходят на прививку, не будут контактировать с больными COVID-19 пациентами.