Украина на втором месте в Европе по количеству смертей от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки, 22 октября, Украина оказалась на втором месте в Европе по количеству смертей от коронавируса. За день от осложнений заболевания умерли 614 человек.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. Всего в Украине умерли 63 003 человека с начала пандемии.
На первом месте оказалась Россия с 1 064 летальными случаями за сутки. Затем Румыния – 356 смертей, Великобритания – 180 и Болгария – 136. Всего в Европе от коронавируса умерли 1 млн 275 тысяч 471 человек, из них 2 916 смертей было зафиксировано за минувшие сутки.
В мире от COVID-19 умерли уже 4 млн 953 тысячи 505 человек, 7 805 за сутки. Больше всего новых смертей зарегистрировали в США – 1 610, России – 1 064, Индии – 666, Украине – 614 и Бразилии – 447.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лидеры Европейского союза хотят сохранить возможность путешествовать между странами-членами, несмотря на всплеск коронавируса. Это хотят обеспечить с помощью COVID-сертификатов.
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