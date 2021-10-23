В Украине свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 483 человек
По состоянию на утро субботы, 22 октября, в Украине официально подтверждены 2 748 614 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 229 заболевших, из них 1 777 – дети. Госпитализировали 5 362 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 63 486 человек (+483 за сутки), выздоровели 2 369 695 (+8 330). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1221 случай;
Винницкая область – 428 случаев;
Волынская область – 517 случаев;
Днепропетровская область – 1832 случая;
Донецкая область – 1230 случаев;
Житомирская область – 1145 случаев;
Закарпатская область – 350 случаев;
Запорожская область – 1136 случаев;
Ивано-Франковская область – 638 случаев;
Киевская область – 975 случаев;
Кировоградская область – 157 случаев;
Луганская область – 652 случая;
Львовская область – 1754 случая;
Николаевская область – 483 случая;
Одесская область – 1499 случаев;
Полтавская область – 1094 случая;
Ривненская область – 946 случаев;
Сумская область – 1085 случаев;
Тернопольская область – 557 случаев;
Харьковская область – 1409 случаев;
Херсонская область – 956 случаев;
Хмельницкая область – 1075 случаев;
Черкасская область – 683 случая;
Черновицкая область – 576 случаев;
Черниговская область – 831 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины планирует провести ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Планируется вводить две дозы.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.