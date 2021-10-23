В Украине свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 483 человек

По состоянию на утро субботы, 22 октября, в Украине официально подтверждены 2 748 614 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 229 заболевших, из них 1 777 – дети. Госпитализировали 5 362 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 63 486 человек (+483 за сутки), выздоровели 2 369 695 (+8 330). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

г. Киев – 1221 случай;

Винницкая область – 428 случаев;

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Волынская область – 517 случаев;

Днепропетровская область – 1832 случая;

Донецкая область – 1230 случаев;

Житомирская область – 1145 случаев;

Закарпатская область – 350 случаев;

Запорожская область – 1136 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 975 случаев;

Кировоградская область – 157 случаев;

Луганская область – 652 случая;

Львовская область – 1754 случая;

Николаевская область – 483 случая;

Одесская область – 1499 случаев;

Полтавская область – 1094 случая;

Ривненская область – 946 случаев;

Сумская область – 1085 случаев;

Тернопольская область – 557 случаев;

Харьковская область – 1409 случаев;

Херсонская область – 956 случаев;

Хмельницкая область – 1075 случаев;

Черкасская область – 683 случая;

Черновицкая область – 576 случаев;

Черниговская область – 831 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины планирует провести ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Планируется вводить две дозы.