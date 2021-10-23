В Украине свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 483 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
4,5 т.
В Украине свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 483 человек

По состоянию на утро субботы, 22 октября, в Украине официально подтверждены 2 748 614 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 229 заболевших, из них 1 777 – дети. Госпитализировали 5 362 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 63 486 человек (+483 за сутки), выздоровели 2 369 695 (+8 330). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1832), Львовской (1754), Одесской (1499), Харьковской (1409) и Донецкой (1230) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1221 случай;

  • Винницкая область – 428 случаев;

Видео дня

  • Волынская область – 517 случаев;

  • Днепропетровская область – 1832 случая;

  • Донецкая область – 1230 случаев;

  • Житомирская область – 1145 случаев;

  • Закарпатская область – 350 случаев;

  • Запорожская область – 1136 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 638 случаев;

  • Киевская область – 975 случаев;

  • Кировоградская область – 157 случаев;

  • Луганская область – 652 случая;

  • Львовская область – 1754 случая;

  • Николаевская область – 483 случая;

  • Одесская область – 1499 случаев;

  • Полтавская область – 1094 случая;

  • Ривненская область – 946 случаев;

  • Сумская область – 1085 случаев;

  • Тернопольская область – 557 случаев;

  • Харьковская область – 1409 случаев;

  • Херсонская область – 956 случаев;

  • Хмельницкая область – 1075 случаев;

  • Черкасская область – 683 случая;

  • Черновицкая область – 576 случаев;

  • Черниговская область – 831 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 23 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины планирует провести ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Планируется вводить две дозы.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусЛечение коронавируса в УкраинеВакцинация в Украине и миреМинистерство здравоохранения