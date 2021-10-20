Хроника коронавируса на 20 октября: за сутки заболели 410 тысяч человек
По состоянию на среду, 20 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 242,3 млн человек. За минувший день выявили 410 614 новых инфицированных, умерли еще 7146. Всего от болезни скончались более 4,9 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 219,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (71 тыс.), Великобритании (43 тыс.) и России (33 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 635 170 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 60 633 пациента умерли, а 2 325 997 человек выздоровели.
В Украине 15 регионов соответствуют "оранжевой" зоне карантина. Пять областей находятся в "желтой" зоне и в "красной" тоже пять.
Европейский Союз до 24 октября может исключить Украину из "зеленого" списка, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19. В перечне находятся государства, для чьих граждан ЕС рекомендует снимать ограничения на въезд.
Власти Ирландии приняли решение разрешить ночным клубам открыться впервые с марта 2020 года. При этом остальные ограничения, которые действуют на территории страны, отменять не будут, поскольку в Ирландии растет количество больных COVID-19.
В Харькове в больницы для пациентов с коронавирусом не принимают больных, поскольку там нет мест и кислорода. Однако госпитальные места добавляют, чтобы город не перешел в "красную" зону карантина. При этом власти заявляют, что СМИ "умышленно устраивают панику".
Во Львове вторые сутки спасают жизнь 40-летней матери троих детей с тяжелым течением COVID-19 – за это время ее дважды возвращали к жизни. Она находится в критическом состоянии с острым респираторным дистресс синдромом легких. При этом вся ее семья отказалась от вакцинации.
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