На кладбищах места еще есть, а в моргах уже нет: Комаровский эмоционально призвал украинцев вакцинироваться. Видео

Больницы Украины переполнены пациентами с коронавирусной болезнью, а политики, которые говорят, что это не так – врут. Единственный вариант победить болезнь – вакцинироваться.

Об этом заявил украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский. На своей странице в Facebook он опубликовал эмоциональное видеообращение, в котором заявил: ситуация с COVID-19 в нашей стране критическая. По его словам, на кладбищах свободные места еще есть, а в моргах нет(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Красивая осень, конечно. Но, похоже, для кого-то она будет последней. Извините за эмоции, за то, что не буду очень ласков с вами. Ситуация хр*новая и это мягко сказано, больницы забиты и это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. Очереди санитарок с каталками с трупами в морг", – заявил Комаровский.

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Доктор также рассказал, что многие люди умирают от коронавируса дома. Однако, из-за того, что им не успели сделать ПЦР-тест, причину смерти пишут другую. Например, пневмонию. Из-за этого, забиты судебно-медицинские морги – места, куда после смерти везут тех, кто умер дома.

По словам Комаровского, многие украинцы, которые раньше выступали против прививок от коронавируса осознали, что вакцинация – необходимый шаг для сохранения жизни. Однако, большинство из них, как рассказал доктор, уже купили поддельные сертификаты, поэтому привить их уже нельзя.

"99% тех, кто в реанимации – не привиты, а половина из тех, кто якобы привит, в принципе с купленными бумажками. И на этом фоне куча народа рассуждает об отдаленных последствиях вакцинации", – подчеркнул Комаровский.

Он рассказал, как один мужчина купил своим родителями фальшивые сертификаты о прививке против коронавируса, чтобы они могли уехать в отпуск в Турцию. А позже они умерли от COVID-19. "Как он жить теперь, гад, будет?" – сказал Комаровский.

Он также добавил, что в сети его посты о необходимости вакцинироваться часто поддаются критике и от него отписываются люди.

"Да отписывайтесь, Бог с вами, если ума у ​​вас нет. Если у кого мозги остались, вакцинируйтесь, пожалуйста. Иначе это плохо кончится. Все, больше говорить нечего. Делайте правильные выводы", – подытожил он.

Напомним: 18 октября в Украине подтвердили 538 смертей от осложнений после коронавируса. Это стало крупнейшим суточным показателем по летальным случаям с начала пандемии. По нему страна оказалась на первом месте в Европе. За 19 октября погибли 495 человек. Всего от COVID-19 в стране умерли уже 61 843 пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове от COVID-19 умерла 40-летняя женщина, которая была против вакцинации. У нее осталось трое детей, где самому маленькому всего год.