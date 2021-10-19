Львовские медики спасают мать троих маленьких детей: ее семья отказалась вакцинироваться от COVID-19. Фото

Во Львове вторые сутки спасают жизнь 40-летней женщине с тяжелым течением коронавирусной болезни COVID-19 – за это время ее дважды возвращали к жизни. Она находится в критическом состоянии с острым респираторным дистресс синдромом легких.

При этом львовянка является не вакцинированной и вся ее семья выступает против прививок от коронавируса, рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталия Матолинец в видеообращении, опубликованном в Facebook гендиректором заведения Олегом Самчуком (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам врача, женщина имеет троих детей, самому маленькому ребенку – в пределах одного года. В то же время, вся ее семья выступает против вакцинации, несмотря на то, что трое из них в настоящее время также болеют коронавирусом.

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"Она находится в критическом состоянии, с острым респираторным дистресс синдромом легких из-за коронавирусной инфекции. Пациентка, вся ее семья, родители, сестры – активные противники вакцинации. На сегодня в семье три человека – больны COVID-19, но женщина, которая находится в нашей больнице – в критическом состоянии. Мы дважды ее реанимировали, дважды возвращали с того света", – рассказала Матолинец.

Она выразила уверенность, что этой женщине могла помочь вакцинация от коронавируса. Вакцинированные пациенты, по словам врача, также болеют, но течение болезни значительно легче.

Она призвала всех делать прививки, поскольку ситуация с COVID-19 в Украине ежедневно ухудшается – врачи падают с ног, а украинцы теряют родных.

"Люди, опомнитесь! Медики уже не выдерживают! Мы падаем с ног, а вы теряете родных, пока вы все еще думаете вакцинироваться или нет. Вакцинация может спасти вашу жизнь, даже когда мы бессильны", – написала Матолинец в Facebook.

В то же время Самчук добавил, что в коронавирусной реанимации заведения сейчас находятся 50 пациентов в критическом состоянии. По его словам, такой показатель является рекордом с начала пандемии. Все пациенты – не вакцинированные.

"Такого еще никогда не было. И это очень страшно, потому что света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации ни одного вакцинированного! Нет вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в COVID-стационаре", – отметил Самчук.

Он призвал украинцев вакцинироваться и не лишать врачей возможности их спасать.

"Больница – не резиновая. Врачи – не всесильны. Вакцинируйтесь! Иначе может наступить несостоятельность медицинской системы. Не лишайте нас возможности вас спасти!" – отметил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября в Украине подтвердили 538 смертей от осложнений после коронавируса. Это стало крупнейшим суточным показателем по летальным случаям с начала пандемии. По нему страна оказалась на первых местах в Европе.